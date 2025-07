Resumo das principais notícias: edição sobre regulamentação de e-bikes

Hoje é um dia importante para o futuro das bicicletas elétricas em Nova York, com líderes da cidade discutindo propostas para regular a velocidade das e-bikes e das empresas de aplicativos que dependem delas.

A primeira medida em destaque é uma audiência pública promovida pelo Departamento de Transporte, onde será avaliada a proposta do prefeito Eric Adams para limitar a velocidade das e-bikes a 24 km/h (15 mph) em todos os cinco distritos da cidade. Esta proposta gerou muitas opiniões, tanto favoráveis quanto contrárias. Especialistas, como o ex-chefe de políticas do Departamento de Transporte, Michael Replogle, criticaram a medida, argumentando que a restrição pode reverter os avanços feitos nas últimas décadas para promover o uso de bicicletas como meio de transporte.

A audiência começará às 10h e os interessados podem acompanhar o evento online ou enviar comentários por escrito até às 17h.

Simultaneamente, a Câmara Municipal, liderada pela presidente Adrienne Adams, votará uma série de projetos de lei que visam melhorar as condições de trabalho para os entregadores de aplicativos, como o Instacart. As novas regras expandem a lei de salário mínimo para entregas, estabelecida em 2021, para incluir as entregas de supermercado, uma resposta às críticas sobre a chamada “falha do Instacart”, que permitia que essas empresas evitassem pagar o salário mínimo de 20 dólares.

Ainda existem incertezas sobre o futuro do “Departamento de Entregas Sustentáveis” proposto pelo prefeito. Até agora, a principal ação de Adams tem sido a solicitação para a contratação de mais policiais para o Departamento de Transporte, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das regras de trânsito. Um projeto de lei que visa maior responsabilidade das empresas de aplicativos, que lucram com o trabalho dos entregadores, ainda permanece sem andamento.

Essas discussões e decisões são parte de um esforço maior para melhorar a segurança no trânsito e as condições de trabalho em Nova York, refletindo uma cidade em busca de soluções para os desafios da mobilidade urbana e da proteção dos trabalhadores.