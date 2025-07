Raul Gazolla aborda perdas e traumas no doc ‘Henry Borel’

O caso de Henry Borel, que chocou o Brasil em 2021, volta a ser tema de discussão com o lançamento da série documental “Caso Henry Borel – A marca da maldade”. O primeiro episódio da produção já está disponível na plataforma VEJA+, desde segunda-feira, 14. Henry tinha apenas 4 anos quando faleceu, no dia 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com sua mãe, Monique Medeiros, e seu padrasto, o médico e ex-vereador Dr. Jairinho. Ambos permanecem presos, após decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acusados pela morte da criança.

O pai de Henry, Leniel Borel, se tornou uma figura pública em sua luta por justiça. O narrador do documentário é o ator Raul Gazolla, que também enfrentou uma tragédia pessoal. Em 1992, sua namorada, a atriz Daniella Perez, foi assassinada, e esse caso também teve grande repercussão na mídia.

Raul Gazolla disse que ficou chocado ao ler o roteiro do documentário, que narra como Henry foi brutalmente assassinado pelo padrasto, com a cumplicidade da mãe. Ele ressaltou que, como pai de três meninas, não consegue imaginar como pode haver uma mãe que participe de um crime tão horrendo contra seu próprio filho. Gazolla comentou que o menino já sofria com abusos e maltratos antes de sua morte, mas não conseguia comunicar seu sofrimento nem para o pai nem para a mãe.

Ele expressou a sua preocupação com o fato de que no Brasil não existem penas como a morte ou prisão perpétua para crimes dessa natureza, argumentando que criminosos dessa índole não deveriam retornar à sociedade.

Gazolla também fez um paralelo com o caso de Daniella Perez, falando sobre como a cobertura da mídia na época era diferente, sem as redes sociais que hoje ajudam a disseminar notícias de forma mais rápida. Ele lembrou que os criminosos de Daniella criaram várias versões da história, complicando a compreensão do caso.

O ator comentou ainda sobre a morte dos assassinos de Daniella, expressando que se sentiu aliviado, acreditando que a sociedade está mais segura sem eles. Ele destacou que acredita que criminosos que cometam atos tão violentos não deveriam conviver em sociedade e devem ser severamente penalizados.

Raul Gazolla também refletiu sobre as dores e traumas que essas perdas causam aos familiares. Ele mencionou que, após 32 anos, viu a mãe de Daniella, Glória Perez, sorrir novamente, ressaltando o profundo sofrimento que a perda de um filho provoca.

A série sobre o caso de Henry Borel exibe episódios com reprises ao longo da semana, permitindo que o público possa aprofundar seu entendimento sobre essa história trágica.