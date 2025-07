Raízen encerra operações da usina Santa Elisa e vende ativos

A Raízen anunciou nesta terça-feira que irá suspender as operações da Usina Santa Elisa, localizada em São Paulo, por tempo indeterminado. Essa decisão faz parte de uma estratégia da empresa para reavaliar e reorganizar seu portfólio. Em comunicado ao mercado, a Raízen explicou que sua subsidiária, Raízen Energia, fechou contratos para a venda de até 3,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, totalizando um valor que pode chegar a R$ 1,045 bilhão. Essa venda está diretamente ligada à suspensão das atividades na usina.

O valor obtido com a venda da cana será utilizado para reduzir as dívidas da empresa, buscando melhorar sua saúde financeira. O preço médio da operação é de cerca de US$ 53 por tonelada de cana, sem incluir o valor do ativo industrial da usina.

Em outro movimento no mercado, a São Martinho anunciou a aquisição de aproximadamente 10.600 hectares de contratos relacionados à Usina Santa Elisa, por um total que pode atingir R$ 242 milhões. Segundo a São Martinho, essa área tem um grande potencial produtivo, podendo gerar até 600 mil toneladas de cana na safra de 2026/2027 e aumentar para 800 mil toneladas a partir da safra de 2028/2029. Essa compra reflete uma movimentação significativa dentro do setor sucroalcooleiro, destacando a dinâmica entre as empresas e o mercado de cana-de-açúcar.