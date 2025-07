quanto você teria hoje com um investimento de R$ 10 mil?

Na madrugada desta segunda-feira, o Bitcoin atingiu um novo recorde histórico, cotado a US$ 123.091,61, de acordo com dados do Coin Market Cap. Essa alta ocorre durante a Crypto Week, um evento importante no setor de criptomoedas, mesmo frente a um cenário de incerteza. Recentemente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou a implementação de uma tarifa de 30% que afetará o México e a União Europeia, o que gerou uma aversão ao risco por parte dos investidores.

Entretanto, os investidores mantêm otimismo com a possibilidade de mudanças nas regras que regem os criptoativos nos Estados Unidos. Nesta semana, o Congresso norte-americano está discutindo três projetos de lei relevantes para o setor. Esses projetos incluem a lei GENIUS, que regula a emissão e supervisão de stablecoins; a lei Clarity, que estabelece as responsabilidades dos órgãos reguladores; e a lei Anti-CBDC Surveillance, que proíbe a criação de um dólar digital.

Guilherme Prado, representante da plataforma Bitget no Brasil, acredita que o preço do Bitcoin deve se estabilizar entre US$ 120 mil e US$ 130 mil, apresentando uma tendência de alta. Por outro lado, Andre Franco, CEO da Boost Research, menciona que a expectativa para o curto prazo é positiva e que os resultados da Crypto Week podem influenciar o mercado, juntamente com possíveis novos anúncios de tarifas.

Com o preço do Bitcoin em ascensão, muitos investidores se perguntam sobre os ganhos que poderiam ter obtido ao investir na criptomoeda anteriormente. Um estudo realizado pela Vault Capital, consultoria brasileira de investimentos em criptomoedas, aponta que um investimento de R$ 10 mil em Bitcoin há dez anos teria se transformado em impressionantes R$ 6,417 milhões hoje.

Em 14 de julho de 2015, o Bitcoin era negociado a R$ 900,68. Atualmente, seu valor em reais alcançou R$ 701.827,20, resultando em uma valorização de 77.917% no período. Com esse investimento, seria possível comprar aproximadamente 11,1 Bitcoins, que hoje valeriam cerca de R$ 7,78 milhões. Contudo, o valor resgatado ficaria em torno de R$ 6,41 milhões devido a diversas taxas e impostos.

Igor Carneiro, CEO da Vault Capital, explica que esse cálculo leva em conta um investimento feito por meio de uma exchange internacional e considera uma taxa de 0,10% sobre o valor negociado. Além disso, após a venda, o valor precisa ser transferido para uma conta bancária no Brasil, o que implica na necessidade de declarar o imposto de renda no ano seguinte. Com uma alíquota de 17,5% sobre os ganhos de capital, o imposto geraria um pagamento de R$ 1,36 milhão, resultando em um montante final de R$ 6.417.667,51, o que equivale a um retorno de 641 vezes o valor investido.

Carneiro também destaca a importância de vender os ativos gradativamente, a fim de evitar que a movimentação repentina de grandes quantias cause uma queda no preço do Bitcoin. A venda deve ser feita com pequenas ordens que não impactem significativamente o mercado, garantindo, assim, uma liquidez mais suave.