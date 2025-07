Prêmio acumulado de R$ 4,3 milhões: confira o resultado

A Caixa Econômica Federal ainda não confirmou se houve apostas ganhadoras na Quina, mas assim que essa informação estiver disponível, será divulgada ao público.

Para participar do próximo sorteio da Quina, os apostadores devem escolher entre cinco a 15 números, que podem variar de 1 a 80. As apostas podem ser realizadas em lotéricas autorizadas ou pelo site oficial da Caixa. É importante lembrar que as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até as 19h do dia da realização do concurso, de acordo com o horário de Brasília.

O valor da aposta mínima na Quina é de R$ 3, correspondente à escolha de cinco números. Para aqueles que optam por selecionar 15 números, o custo da aposta pode ultrapassar R$ 9 mil.

As chances de ganhar o prêmio máximo na Quina variam conforme a quantidade de números apostados. Com a aposta mínima de cinco números, a probabilidade de acertar todas as combinações e levar o prêmio maior é de uma em 24 milhões. Para quem escolhe adicionar um número a mais, elevando o total para seis, o preço da aposta passa para R$ 18, mas com uma chance de ganhar que melhora para uma em quatro milhões.

Essas informações são essenciais para os interessados em participar do sorteio e entender as regras e os custos envolvidos na Quina.