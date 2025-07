Prefeitura de Timon promove melhorias na cidade

A Prefeitura de Timon, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, abre nesta terça-feira, 15 de julho, as inscrições para selecionar famílias que irão receber 1.000 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida. As moradias estão distribuídas entre os residenciais Napoleão Guimarães, Maria Fernandes de Assunção, Artur Januário e Domingos Correia.

Essas unidades são voltadas para famílias com renda mensal de até R$ 2.850. A expectativa é que as primeiras 500 casas sejam entregues até abril de 2026, ajudando a melhorar as condições de moradia na região.

As inscrições ficarão disponíveis até o dia 30 de julho e podem ser feitas de duas formas: presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Habitação e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), ou online pelo site oficial da Prefeitura de Timon.

Para garantir que as famílias que mais precisam sejam atendidas, o edital estabelece critérios de seleção baseados no Cadastro Único (CadÚnico) e em avaliações sociais e médicas. Isso inclui realização de visitas técnicas e análise da situação socioeconômica das famílias.

Os grupos que têm prioridade incluem: mulheres que são chefes de família, pessoas negras, indígenas ou quilombolas, e famílias que possuem integrantes com deficiência, idosos, ou crianças e adolescentes. Também são priorizadas mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas com doenças crônicas graves ou em tratamento de câncer, assim como aquelas que vivem em condições de coabitação involuntária ou em aluguel social por mais de 12 meses. Moradores de áreas de risco e em condições habitacionais precárias também são considerados prioritários.

Adicionalmente, 5% das unidades habitacionais serão reservadas exclusivamente para idosos e pessoas com deficiência. Os 20% restantes das moradias serão distribuídos por meio de sorteio público para aqueles que não se encaixam nos critérios prioritários. Caso não haja preenchimento das cotas, os percentuais poderão ser redistribuídos para garantir que todas as vagas sejam ocupadas.