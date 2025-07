Powell solicita revisão de renovação de US$ 2,5 bi após críticas de Trump

A construção de uma nova ala no edifício da Reserva Federal, localizado em Washington, D.C., está sob investigação. A revisão foi solicitada pelo presidente do banco, Jerome Powell, após críticas severas ao projeto, que inicialmente custaria cerca de 2,5 bilhões de dólares, mas enfrentou aumentos de custos que geraram acusações de má gestão por parte da administração do ex-presidente Donald Trump.

Kevin Hassett, que dirige o Conselho Econômico Nacional, criticou a situação, afirmando que a ideia de que o banco poderia gastar essa quantia sem a devida supervisão do Congresso é preocupante. Ele destacou que isso reflete um problema sério de controle e gastos excessivos.

O inspetor-geral da Reserva Federal, que também atua para o Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, será responsável por investigar casos de fraude, desperdício e abuso relacionados ao projeto. Essa decisão ocorreu após uma carta pública de Russell Vought, chefe do Escritório de Gestão e Orçamento, que comparou o edifício a um palácio e acusou Powell de má gestão fiscal.

Em resposta às críticas, o banco central disponibilizou uma página de perguntas frequentes em seu site, onde esclarece que algumas especificações do projeto foram alteradas ou eliminadas devido a custos de construção mais altos do que o esperado. O banco também ressaltou que o projeto visa resolver problemas de segurança, como a remoção de materiais perigosos, e que nenhuma das instalações recebeu uma renovação completa desde sua construção.

Embora a Reserva Federal não seja financiada por impostos e não esteja sob supervisão do Escritório de Gestão e Orçamento, ela colaborou com a Comissão de Planejamento da Capital Nacional de Washington em relação ao projeto.

Em declarações separadas, Kevin Warsh, ex-governador da Reserva Federal, chamou os custos das reformas de “ultrajantes” e apontou que isso indica que o banco perdeu o rumo. Warsh é considerado um forte candidato para suceder Powell quando o mandato deste expirar em maio de 2026.