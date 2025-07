Por que ‘Andor’ não teve indicados ao Emmy?

As indicações para o Emmy de 2025 trouxeram boas surpresas, incluindo a série cult “Somebody Somewhere”, que recebeu duas citações por sua temporada final. Contudo, a ausência de várias indicações para a série “Andor”, da Disney+, chamou a atenção. Embora “Andor” tenha sido reconhecida nas categorias de melhor série dramática, roteiro, direção e tenha recebido uma indicação para o ator convidado Forest Whitaker, outros membros do seu elenco de destaque não foram mencionados.

Um dos fatores que podem ter contribuído para essa exclusão é o extenso elenco da série, criado por Tony Gilroy, que inclui espiões, rebeldes, vilões imperiais e políticos. Essa diversidade de personagens torna difícil para os votantes escolherem apenas alguns. Contudo, em outras séries populadas, como “The White Lotus” e “Severance”, os atores receberam reconhecimento, deixando espaço limitado nas categorias de atuação para “Andor”.

Diego Luna, que interpreta um personagem sombrio e trágico, é apenas uma das muitas performances notáveis na série. A atriz Genevieve O’Reilly, que vive uma plutocrata lutando contra suas próprias conveniências, proporciona uma interpretação forte e impactante. Uma cena marcante entre O’Reilly e Stellan Skarsgård, que retrata um personagem envolto em desafios morais, destaca ainda mais a qualidade do elenco.

Os vilões da série também são destacados, especialmente a personagem Dedra, interpretada por Denise Gough, que retrata uma ambiciosa funcionária imperial. Seu companheiro de cena, Kyle Soller, traz uma complexidade ao seu papel de um acólito do império que começa a questionar suas crenças.

“andal” é uma série que termina com performances de alto nível, e muitos acreditam que mais indicações para o elenco seriam uma forma justa de reconhecimento. Além disso, esse reconhecimento poderia enfatizar o papel significativo de “Andor” em discutir assuntos políticos contemporâneos. Apesar de ser uma série da Disney ambientada no universo “Star Wars”, “Andor” se destaca ao abordar temas de combate ao autoritarismo, de forma tanto envolvente quanto reflexiva. A série continua a ressoar com o público, e muitos defendem que deveria receber mais reconhecimento no Emmy, apesar de seus quatorze nomes já existentes.