Pitt recebe 13 indicações, incluindo melhor drama e ator

HBO Max anunciou que a série “The Pitt” recebeu 13 indicações ao Emmy, incluindo categorias de Melhor Drama e Melhor Ator, com Noah Wyle sendo indicado por sua atuação. A série, que estreou recentemente, também foi indicada nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Convidado, Direção, Roteiro, Edição de Som e Seleção de Elenco.

Noah Wyle expressou sua satisfação em ser parte da conversa sobre o Emmy, destacando que já considerou a experiência muito positiva, independentemente das premiações. Ele ressaltou que, ao ver as indicações espalhadas por diversas categorias, ficou contente em perceber que todo o elenco e equipe foram reconhecidos pelo trabalho conjunto.

A produção da segunda temporada de “The Pitt” já está em andamento. As gravações acontecem nos estúdios da Warner Bros. em Burbank, Califórnia, com algumas cenas sendo filmadas em Pittsburgh, Pensilvânia. O novo ciclo da série está programado para estrear em janeiro de 2026. A segunda temporada se passará durante um fim de semana do Dia da Independência dos Estados Unidos e ocorrerá 10 meses após o final da primeira temporada, que foi exibido em 10 de abril.

Criada por R. Scott Gemmill, “The Pitt” acompanha o Dr. Michael “Robby” Robinavitch, interpretado por Wyle, durante um turno de 15 horas como chefe do pronto-socorro de um hospital fictício em Pittsburgh. Cada episódio retrata uma hora intensa do dia de Robby.

Além de Noah Wyle, o elenco da série inclui Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell e Shabana Azeez. Desde seu lançamento, “The Pitt” se tornou uma das séries mais assistidas da plataforma, mantendo-se entre as três mais populares em todo o mundo e conquistando uma aprovação de 95% entre os críticos.

A série é produzida pela John Wells Productions em parceria com a Warner Bros. Television. R. Scott Gemmill, John Wells, Noah Wyle, Michael Hissrich, Erin Jontow e Simran Baidwan atuam como produtores executivos.