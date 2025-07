Paolla Oliveira responde a críticas sobre sua personagem Heleninha

A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, tem notado uma recepção inesperada do público em relação à sua personagem, Heleninha, na novela “Vale Tudo”. Heleninha enfrenta um sério problema de alcoolismo, e Paolla esperava que o drama da personagem fosse compreendido com empatia. No entanto, muitos telespectadores têm julgado Heleninha sem levar em consideração a complexidade dessa doença.

Paolla compartilhou sua preocupação com a maneira como o alcoolismo é visto. Ela imaginava que ao interpretar a personagem, poderia atuar como uma porta-voz para aqueles que sofrem com o problema. A atriz destacou que, embora as pessoas reconheçam o alcoolismo como uma doença, elas muitas vezes não entendem como isso afeta o comportamento dos alcoolistas.

A atriz também observou que existe uma percepção equivocada de que o alcoolismo só atinge pessoas de classes privilegiadas. Isso se reflete na reação de alguns espectadores, que em vez de se aproximarem da história de Heleninha, optam por afastar-se, fazendo julgamentos.

Para se preparar para o papel, Paolla contou que participou de reuniões dos Alcoólicos Anônimos e buscou conhecimento com profissionais da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Mesmo com todo o esforço para entender a questão, ela reconhece que não é possível se blindar das críticas, especialmente aquelas nas redes sociais.

Ela mencionou que as críticas na internet podem ser intensas e decidiu se abrir para entendê-las melhor. Paolla acredita que é importante ser honesta e lidar com o que não está sob seu controle, além de valorizar os elogios recebidos.

Por fim, sobre o impacto de sua personagem, Paolla considera que Heleninha provoca desconforto, mas que isso é algo positivo. Para ela, causar uma reação nas pessoas é essencial, e afirma que ficaria desapontada se a personagem não gerasse qualquer tipo de reação.