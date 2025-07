Padrasto é suspeito de envenenar enteado no ABC

Uma investigação em São Paulo está em andamento após um jovem, identificado como Lucas, ser hospitalizado em estado grave por intoxicação. O incidente ocorreu na sexta-feira, dia 11. Segundo a delegada Liliane Doreto, Lucas teve sintomas de envenenamento, e as suspeitas recaem sobre seu padrasto, Admilson, que pode ter agido sozinho no crime.

A delegada afirmou que Admilson preparou e serviu bolinhos às vítimas no dia da intoxicação. Ela ressaltou que “não há dúvidas” sobre a possível responsabilidade dele e está aguardando laudos médicos que confirmarão a substância utilizada. Apesar de não ter realizado a confissão do crime, Admilson alegou durante depoimento que tinha medo de perder Lucas, dizendo que o jovem estava confuso.

Ainda segundo a delegada, Lucas estava planejando mudar de cidade para um novo emprego, algo que não agradou ao padrasto, descrito como manipulador e possessivo. A relação entre eles parece tensa, e a delegada mencionou que Admilson costuma mentir.

As identidades do padrasto e da tia de Lucas não foram divulgadas pela polícia, o que dificultou a localização de suas defesas legais. A delegada continua investigando o caso com cautela e aguarda mais informações que possam esclarecer as circunstâncias da intoxicação.

Lucas permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e as autoridades estão comprometidas em descobrir o que realmente aconteceu e a substância envolvida.