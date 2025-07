Pablo Marçal revela bastidores do SBT em entrevista franca

Pablo Marçal, coach e influenciador, falou sobre a polêmica envolvendo seu programa No Alvo, que estreou no SBT na noite anterior. Em postagens nas redes sociais, ele negou ter tentado bloquear a exibição da entrevista, que foi um dos destaques do programa.

Marçal explicou que não houve censura de sua parte e que já havia anunciado sua participação nas redes sociais antes da transmissão. Ele também comentou sobre os rumores que circularam antes da estreia, afirmando que decidiu não responder a eles. Segundo ele, quem vive com propósito pode optar por manter silêncio em situações como essa.

A incerteza sobre a exibição do programa gerou bastante expectativa. No dia anterior, o SBT falou sobre possíveis problemas jurídicos que poderiam impedir a transmissão, mas continuou promovendo chamadas do programa até momentos antes de ir ao ar. Isso fez com que muitos internautas acreditassem que a dúvida era uma estratégia de marketing.

Durante o Programa do Ratinho, Carlos Massa se mostrou indignado com a situação. Ele comentou que a incerteza sobre a exibição era uma falta de respeito e defendeu que a produção deveria ir ao ar, deixando os problemas jurídicos para depois.

No fim das contas, o programa No Alvo estreou e teve uma boa audiência, marcando 4,1 pontos na Grande São Paulo. Essa audiência superou a concorrente Record, que alcançou 2,8 pontos com A Grande Conquista 2.