Otan alerta que Brasil, China e Índia podem sofrer sanções

Mark Rutte, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), alertou que países como Brasil, China e Índia podem sofrer consequências severas se continuarem a negociar com a Rússia. O aviso foi feito em uma entrevista a repórteres nesta terça-feira, 15.

Rutte destacou que se as lideranças desses países continuarem comprando petróleo e gás da Rússia, podem ser alvo de sanções secundárias. Ele enfatizou que, caso as negociações de paz não sejam levadas a sério pelo governo russo, as sanções poderiam ser significativamente severas.

Ele orientou líderes como o presidente do Brasil e os primeiros-ministros da China e da Índia a reconsiderarem suas atitudes diante da situação. Rutte pediu que essas lideranças se comunicassem com Vladimir Putin, ressaltando que uma inação poderia trazer prejuízos gigantescos para suas economias.

Esses comentários surgem em um momento crítico, logo após o presidente dos Estados Unidos anunciar o envio de armas à Ucrânia, bem como a intenção de impor tarifas secundárias se um acordo de paz não for alcançado dentro de 50 dias.

Rutte também comentou sobre o fornecimento de armamentos dos EUA à Ucrânia, afirmando que não se trata apenas de defesa aérea, mas também de mísseis e munições que estão sendo financiados pelos países europeus. Ao ser questionado sobre a possibilidade de enviar mísseis de longo alcance, Rutte respondeu que tanto armamentos defensivos quanto ofensivos estariam em consideração.

Ele explicou que os detalhes das operações militares estão sendo discutidos entre o Pentágono, o Comandante Supremo Aliado na Europa e as autoridades ucranianas.

Além disso, o senador americano Thom Tillis expressou preocupação em relação ao prazo de 50 dias estipulado para uma possível solução pacífica. Tillis elogiou as ações de Trump, mas alertou sobre a possibilidade de Vladimir Putin usar esse tempo para fortalecer sua posição na guerra antes de qualquer negociação. Ele enfatizou a necessidade de considerar a situação atual na Ucrânia como um fator crucial para qualquer tipo de acordo.