Ofertas do Amazon Prime Day 2025: até 75% de desconto em eletrônicos e vestuário

A partir de hoje à meia-noite, começa o Prime Day 2025 da Amazon, um evento de compras muito aguardado. As ofertas estarão disponíveis até o dia 14 de julho, proporcionando 72 horas de descontos e promoções em uma ampla variedade de produtos. Este evento é uma ótima oportunidade para quem deseja adquirir novas tecnologias, roupas, itens para casa e muito mais. Os clientes poderão aproveitar descontos em categorias como smartphones, eletrônicos, TVs, eletrodomésticos, dispositivos da Amazon, moda, beleza, móveis, utilidades diárias, entre outros.

Nesta edição, mais de 400 novos produtos serão lançados e 17 novos títulos estarão disponíveis na Prime Video. O evento é uma boa oportunidade para os membros do programa Prime aproveitarem ainda mais sua associação. Os clientes que utilizarem cartões de crédito e débito do ICICI Bank ou cartões de crédito do SBI poderão obter 10% de desconto nas compras.

A Amazon preparou uma lista de ofertas imperdíveis para o Prime Day 2025, que pode ser conferida no site da empresa. Os usuários podem visitar a página dedicada ao evento para se atualizar sobre as novidades e ofertas.

Entre as principais ofertas, destacam-se:

Smartphones e Acessórios

O Prime Day contará com lançamentos de marcas renomadas, oferecendo smartphones com novas funcionalidades e cores. Modelos como Samsung Galaxy M36 5G, OnePlus Nord 5, e iQOO Z10 Lite 5G estarão disponíveis, com até 40% de desconto e ofertas chamadas de "instantâneas". Adicionalmente, existem promoções que permitem desconto na troca de aparelhos antigos, com valores que podem chegar a R$ 60.000.

Eletrônicos, Laptops e Tablets

Os descontos vão até 80% para eletrônicos, abrangendo laptops de marcas como HP, Dell e Apple, além de tablets da Samsung e Xiaomi. Os clientes poderão economizar até 60% em acessórios de som e câmeras de marcas populares.

Entretenimento em Casa

Descontos de até 65% em TVs estão disponíveis, com mais de 600 modelos diferentes em promoção. Ofertas incluem a possibilidade de financiar a compra sem juros e garantia estendida.

Eletrodomésticos

Os consumidores encontrarão até 65% de desconto em produtos como refrigeradores e máquinas de lavar de marcas como LG e Samsung, além de promoções em ar-condicionados.

Moda e Beleza

O setor de moda e beleza oferece descontos que variam de 50% a 80% em mais de 500 mil estilos, incluindo roupas, calçados e produtos de beleza. Há ofertas especiais para quem comprar múltiplos itens.

Produtos para Casa e Cozinha

Os produtos para casa e cozinha também têm descontos significativos, com pelo menos 50% de redução em marcas de móveis e utensílios essenciais. Há promoções em itens diversos, de eletroportáteis a ferramentas de jardinagem.

Amazon Fresh e Itens de Uso Diário

Os membros Prime poderão fazer compras no Amazon Fresh com descontos de até 50% e aproveitar a entrega grátis em até duas horas.

Livros, Jogos e Brinquedos

Livros e brinquedos estarão disponíveis com descontos que podem atingir 75%, com opções de entretenimento para todas as idades.

O Prime Day é um evento que possibilita uma experiência de compras única, com uma ampla gama de produtos, grandes descontos e vantagens adicionais. Os consumidores podem se inscrever para o programa Prime se ainda não forem membros, com opções a partir de R$ 399.