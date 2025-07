Nick Frost apresenta Hagrid em primeira imagem divulgada

A nova série de “Harry Potter” da HBO já está em produção. A estreia está prevista para 2027 e foi anunciado recentemente que Dominic McLaughlin será o intérprete do famoso personagem Harry Potter. Também foi divulgada a primeira imagem de Nick Frost como Rubeus Hagrid, o carismático meio-gigante que desempenhou um papel importante nas histórias, anteriormente interpretado por Robbie Coltrane em todos os oito filmes da saga.

As filmagens da primeira temporada tiveram início na segunda-feira, no Warner Bros. Studios Leavesden, no Reino Unido. O cronograma de gravações se estende até a primavera de 2026. Além de McLaughlin, Arabella Stanton foi escolhida para o papel de Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. Os três jovens atores foram selecionados entre mais de 30 mil candidatos que participaram do processo de audição no ano passado.

O elenco da série está repleto de nomes conhecidos. John Lithgow vai interpretar Albus Dumbledore, enquanto Janet McTeer assume o papel de Minerva McGonagall. Outros personagens importantes ganharão vida nas mãos de Paapa Essiedu (Severus Snape), Katherine Parkinson (Molly Weasley), Lox Pratt (Draco Malfoy), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), entre outros. Novas inclusões ao elenco, como Rory Wilmot como Neville Longbottom e Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch, foram reveladas recentemente.

A série é liderada por Francesca Gardiner, que atua como showrunner e escritora, e conta com a direção de Mark Mylod. Gardiner e Mylod são produtores executivos, junto com a autora J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman, que têm forte experiência em produções cinematográficas.

A nova adaptação da franquia “Harry Potter” está sendo desenvolvida em associação com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television. A série promete trazer uma nova perspectiva e vivacidade à história tão amada pelos fãs.