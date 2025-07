Matt Cameron confirma que não está aposentado após saída do Pearl Jam

Na semana passada, Matt Cameron anunciou sua saída do Pearl Jam após 27 anos, causando grande repercussão no mundo do rock. O baterista expressou sua gratidão ao compartilhar sua despedida nas redes sociais, afirmando: “Eu dei meu último passo pelo palco da poderosa Pearl Jam. Sou eternamente grato à equipe, aos funcionários e aos fãs em todo o mundo. Foi uma jornada incrível.”

No dia 18 de maio, após o último show da banda no PPG Paints Arena, em Pittsburgh, os integrantes do Pearl Jam se despediram de Cameron de forma calorosa, abraçando-o individualmente após um brinde com champagne. Apesar da atmosfera amistosa, ainda não se sabe o motivo de sua saída e o baterista não revelou seus planos futuros.

Recentemente, Cameron publicou uma nova mensagem no Instagram, assegurando aos fãs que ele ainda estará na música: “Obrigado pelas palavras de apoio. Para registro, ainda sou um músico ativo.”

Entretanto, o que isso significa especificamente não está claro. Os membros restantes do Soundgarden têm em mãos as últimas gravações da voz de Chris Cornell e consideram transformá-las no álbum final da banda. O guitarrista Kim Thayil mencionou que o objetivo sempre foi finalizar esse projeto, pensando não só nos fãs, mas também como um tributo a Cornell.

O Soundgarden estava inicialmente programado para se apresentar no festival de despedida do Black Sabbath, mas não conseguiu se apresentar. Em uma declaração, a banda lamentou a falta de coordenação em suas agendas, destacando o apoio e amor que receberam da equipe do Black Sabbath ao longo de suas carreiras.

Os integrantes do Soundgarden terão uma nova oportunidade de se reunir no dia 8 de novembro, quando serão induzidos ao Rock and Roll Hall of Fame. Thayil comentou que a banda adoraria se apresentar nesse evento.

Quanto ao Pearl Jam, ainda não há informações sobre como a banda prosseguirá sem Cameron. Alguns fãs têm especulado sobre a possibilidade de uma reconciliação com o ex-baterista Dave Abbruzzese, que integrou a banda durante os álbuns “Vs.” e “Vitalogy”. No entanto, Abbruzzese afirmou que essa reconexão parece improvável, citando a falta de contato pessoal com os membros da banda.

Ele também pediu aos fãs que parassem de sugerir que ele entrasse em contato com a equipe do Pearl Jam, reconhecendo a curiosidade sobre uma possível reunião, mas lamentando a situação atual. Para demonstrar que ainda tem talento, ele compartilhou um vídeo no Facebook, recriando sua parte de bateria na música “Animal”, deixando uma porta aberta, ainda que com baixas chances, para uma eventual colaboração no futuro.