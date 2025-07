Marina Squerciati de ‘Chicago P.D.’ revela data de nascimento do filho

Marina Squerciati, atriz conhecida por seu papel como Kim Burgess na série policial “Chicago P.D.”, compartilhou com seus fãs uma atualização sobre sua vida familiar ao revelar a data de aniversário de seu segundo filho.

Em uma postagem realizada em suas histórias no Instagram no dia 14 de julho, Marina publicou uma foto onde aparece com o bebê em um porta-bebê na praia. O pequeno usava um chapéu de aniversário e a atriz comentou sobre a celebração, escrevendo na imagem: “Eu sei, eu sei. Como eu já estou fazendo UM ano?!?”

Embora a postagem sugerisse que a família estava comemorando o primeiro aniversário do bebê, a atriz não informou a data de nascimento exata. Contudo, a atualização parece indicar que a criança nasceu em julho do ano anterior.

Antes disso, Marina não havia compartilhado informações sobre o filho mais novo, como nome, gênero ou data de nascimento. Ela e seu marido, Eli Kay-Oliphant, também são pais de uma filha mais velha.

A atriz havia anunciado a chegada do segundo filho na véspera de Ano Novo, mencionando que estava grávida enquanto filmava as primeiras cenas da 12ª temporada de “Chicago P.D.”, o que a afastou dos dois primeiros episódios da série.