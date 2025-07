Lucros do Citigroup no segundo trimestre de 2025

O Citigroup apresentou os resultados do segundo trimestre na terça-feira, superando as expectativas de analistas. Durante esse período, o lucro líquido da instituição foi de 4,02 bilhões de dólares, um aumento de 25% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. As comparações com as previsões do mercado foram as seguintes:

– Lucro por ação: 1,96 dólar, contra uma estimativa de 1,60 dólar.

– Receita total: 21,67 bilhões de dólares, enquanto o esperado era 20,98 bilhões de dólares.

Após a divulgação dos resultados, as ações do Citigroup tiveram um aumento de quase 2%.

Os resultados incluem um período de alta volatilidade no mercado, que começou no início de abril. Essa instabilidade normalmente beneficia os lucros em negociações de ações e renda fixa, e o Citigroup não foi a exceção. A receita total dos mercados cresceu 16% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, com um aumento de 6% na receita de ações em comparação ao ano anterior e um crescimento de 7% em relação ao primeiro trimestre.

O setor bancário também teve um desempenho positivo, com uma alta de 18% na receita em relação ao segundo trimestre de 2024, mesmo diante de perdas com proteções de crédito.

A CEO Jane Fraser destacou o empenho do banco em melhorar o desempenho de seus negócios, afirmando que essa estratégia permite conquistar mercado e gerar maiores retornos. A receita do setor de Serviços cresceu 8%, consolidando essa área como uma das mais rentáveis do banco. O Citigroup também obteve seu melhor desempenho no segundo trimestre desde 2020, com recordes na área de ações, enquanto a receita bancária subiu 18%.

Por outro lado, o Citigroup registrou um aumento de 16% nos custos de crédito, em parte devido a um aumento na provisão para perdas de crédito. O banco mencionou a “deterioração” nas previsões econômicas em relação ao ano passado como um dos fatores que motivaram esse aumento.

Os diretores da instituição realizarão uma conferência para investidores e analistas ainda na manhã de terça, e muitos estarão atentos à situação ainda incerta em relação às tarifas e à atualização das perspectivas do banco.

O Citigroup também divulgou projeções para o ano de 2025, estimando 84 bilhões de dólares em receita, o que representa o limite superior da previsão anterior. Os investidores aguardam novidades sobre o plano de reestruturação de Fraser, que inclui a retirada do banco de certos mercados internacionais e demissões na China, anunciadas em junho.

Os resultados do segundo trimestre se seguem a um primeiro semestre em que as ações do Citigroup tiveram um desempenho superior ao do mercado como um todo e de alguns de seus concorrentes. Até o fechamento na segunda-feira, as ações do banco subiram 24% desde o início do ano e 38% desde 14 de abril, um dia antes do relatório de lucros do primeiro trimestre.

Além disso, o Citigroup aumentou o dividendo trimestral para 60 centavos por ação, em comparação com 56 centavos, após os testes de estresse realizados pelo Federal Reserve.