Lois E. Spitz: legado de vida e contribuições significativas

Lois E. (Frantz) Adams Spitz, de 79 anos, faleceu em sua residência em Brookville, Pennsylvania, no dia 7 de julho de 2025. Ela nasceu em Punxsutawney, Pennsylvania, no dia 30 de outubro de 1945, filha de Twila Siple, já falecida.

Lois era muito querida por sua família e aproveitava cada oportunidade para passar tempo com eles. Ela adorava festas, celebrações de aniversários e visitas informais sempre com um sorriso no rosto. Junto de seu marido, Tom, Lois também desfrutava de passeios de motocicleta Harley Davidson para lugares novos. Um dos destaques dessas aventuras foi uma viagem inesquecível para as praias da Carolina do Norte.

Com uma trajetória como empresária e uma cozinheira talentosa, Lois era conhecida por sua generosidade. Ela se preocupava com as pessoas ao seu redor e se empenhava para que ninguém passasse fome ou ficasse sem lar. Sua famosa “Fish Fry” no restaurante The Blue Room, localizado em Reynoldsville, se tornou um marco na comunidade.

Lois deixa um legado que será lembrado por todos que a conheceram. Ela é sobrevivida por seu marido, Thomas Spitz, e seus seis filhos: Sandra (Michael) Ward, Elaine (Brian) Cole, Tony Adams III, Cathy (Jeff) Baies, Tommy Spitz e Sara (Adam) Deihl. Além disso, ela deixa quatorze netos e sete bisnetos, que são: David (Krissy), Bobby, Toni, Nathan (Julie), Adam, Jeremy, Zach, Tim, Mike, Rosie, Uriah, Caven, Raylynn e Evertt; assim como Logan, Mikayla, Grayson, Harper, Bailey e Carter.

Lois foi precedida na morte por vários familiares, incluindo Marlyn Bishop, Anthony Adams, Kathryn Spitz, Gary Spitz e vários irmãos e irmãs. Atendendo ao seu desejo, não haverá serviços públicos em sua homenagem.

Os arranjos funerários foram realizados pela McKinney-d’Argy Funeral Home, localizada na 345 Main Street, Brookville, Pennsylvania. Para aqueles que desejam prestar homenagens, é possível fazer contribuições em memória de Lois para o Hospital Infantil St. Jude.