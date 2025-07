Léo Dias divulga jurados do novo ‘The Voice’ e gera críticas

A nova edição do programa “The Voice Brasil” está prestes a estrear no SBT, trazendo algumas mudanças significativas para os fãs de música ao vivo e competição entre calouros. O formato, que antes era exibido na TV Globo, agora será apresentado na emissora de Silvio Santos, com a produção sob a supervisão de Boninho.

O programa contará com a apresentação de Tiago Leifert, que já tem experiência em reality shows e promete trazer um novo estilo à atração. Uma das maiores expectativas gira em torno da seleção dos jurados, que são responsáveis por avaliar e escolher os candidatos.

Recentemente, o colunista Léo Dias revelou alguns nomes que podem estar confirmados como jurados do programa. Entre eles estão Duda Beat, Mumuzinho e a dupla sertaneja Matheus e Kauan. Essas escolhas, no entanto, geraram discussões acaloradas nas redes sociais, com muitos internautas expressando descontentamento.

A reação do público foi imediata. Vários usuários da internet manifestaram sua insatisfação com a seleção, lembrando dos jurados que passaram pela versão anterior do programa, como Iza, Claudia Leitte, Michel Teló, Carlinhos Brown e Lulu Santos. Comentários como “Cadê os famosos? Quem é Duda?” e críticas à escolha de jurados menos conhecidos foram comuns.

Além das críticas, alguns usuários sugeriram outros nomes para a quarta e última vaga do painel, como Priscilla Alcântara, apontando que ela seria uma boa opção para a função. Outros internautas ainda se mostraram céticos quanto ao sucesso da nova versão do programa, questionando se a mudança para o SBT com novos jurados seria uma boa ideia.

Com as expectativas altas entre os fãs e as opiniões divididas sobre os jurados, a nova fase do “The Voice Brasil” promete ser um assunto quente nas conversas sobre entretenimento nos próximos dias.