Lazio nega rumores sobre venda e divulga comunicado oficial

Na manhã de hoje, a Sociedade Esportiva Lazio divulgou um comunicado oficial em suas plataformas, abordando rumores recentes sobre possíveis negociações para a venda do clube, liderado pelo presidente Claudio Lotito. Essas informações geraram grande expectativa entre os torcedores, mas eram baseadas em alegações infundadas.

A Lazio se manifestou claramente, negando as informações que circularam e classificando-as como falsas. O clube afirmou que esses rumores não apenas são infundados, mas também prejudiciais à reputação das empresas envolvidas e de seus representantes. A entidade destacou que a propagação desses rumores, que não têm base em evidências concretas e se apoiam apenas em “informações privilegiadas”, pode ser considerada uma tentativa de manipulação de mercado, afetando a operação de uma empresa pública e regulada.

Além disso, o clube anunciou que essas práticas serão reportadas à Comissão de Valores Mobiliários (Consob) e à Procuradoria Pública, para que sejam realizadas as investigações necessárias de acordo com as leis vigentes.

A Lazio também chamou a atenção dos profissionais da mídia para a importância da responsabilidade e precisão na disseminação de informações. O clube reafirmou que qualquer comunicado oficial acerca da governança será feito exclusivamente por meio de seus canais de comunicação autorizados.