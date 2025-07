Jogos da terceira semana da VNL masculina 2025 confirmados

A terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino (VNL) 2025 começa nesta quarta-feira, dia 16 de julho, em Chiba, no Japão. A competição conta com a participação de 18 seleções de todo o mundo e seguirá até o dia 3 de agosto.

Na última semana, as equipes têm a oportunidade de disputar seus jogos finais. As oito melhores seleções avançarão para a fase de mata-mata, que acontece nas quartas de final em Ningbo, na China. A China já está garantida na fase final como país anfitrião. Caso a seleção chinesa fique entre as oito melhores, somente sete seleções se classificarão para a próxima etapa.

Além da classificação, a última semana também é crucial para definir a equipe que será rebaixada para a próxima edição. A seleção que terminar em último lugar na tabela não participará da próxima edição da VNL e abrirá espaço para outra equipe.

Na estreia da terceira semana, a seleção brasileira masculina enfrentará a Argentina, às 0h do horário de Brasília. A equipe brasileira já teve um bom desempenho nas semanas anteriores, somando sete vitórias em oito jogos. A única derrota ocorreu contra Cuba, na primeira semana, que aconteceu no Rio de Janeiro. Na segunda semana, o Brasil se manteve invicto em Chicago, nos Estados Unidos, e agora lidera a classificação com 20 pontos.

As demais seleções participantes da Liga das Nações de Vôlei Masculino incluem Alemanha, Bulgária, Canadá, Cuba, Eslovênia, Estados Unidos, França, Holanda, Irã, Itália, Japão, Polônia, Sérvia, Turquia e Ucrânia.

O cronograma da terceira semana da VNL será intenso, com jogos programados todos os dias, permitindo que os apaixonados por vôlei acompanhem as partidas ao vivo. Os jogos da seleção brasileira poderão ser assistidos pelo Sportv 2 e pelo serviço de streaming VBTV. A plataforma ge também oferecerá atualizações em tempo real de alguns confrontos.

A expectativa para esta última semana é alta, tanto para as seleções que buscam a classificação quanto para aquelas que querem evitar a queda. O desempenho das equipes ao longo da competição será decisivo para o futuro nas próximas edições da Liga das Nações.