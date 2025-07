Jerome Powell enfrenta novos desafios no setor habitacional

A recente discussão sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos tem chamado a atenção, especialmente em relação ao Federal Reserve, o banco central do país. O governo do presidente Trump intensificou suas críticas ao presidente do Fed, Jerome Powell, citando problemas na reforma das instalações do banco em Washington, D.C.

Na segunda-feira, Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional e aliado de Trump, afirmou em uma entrevista que há um “real problema de supervisão e gastos excessivos”. Para tentar esclarecer a situação, Powell solicitou a um inspetor-geral a revisão dos custos da renovação do prédio do Fed. O banco central também divulgou um documento com perguntas e respostas para explicar os custos e as decisões relacionadas ao projeto de modernização, buscando desmentir informações erradas que circulam na mídia. O Fed reafirmou que não há a construção de salas de jantar VIP, nem de elevadores especiais, e que características como fontes de água que estavam planejadas foram descartadas.

Entretanto, a questão dos custos habitacionais continua sendo um desafio significativo para a economia. Na terça-feira, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA deve publicar novos dados sobre a inflação referentes ao mês de junho. Este índice, conhecido como Índice de Preços ao Consumidor (CPI), é uma medida importante das pressões inflacionárias na economia do país.

Os custos com moradia permanecem como um dos principais fatores que afetam o orçamento dos consumidores. Especialistas esperam que os custos de aluguel e de moradia contribuam para um novo aumento nos índices de inflação. No último relatório, os custos de abrigo foram destacados como a principal razão para o aumento mensal do CPI.

Além disso, nos últimos 25 anos, os preços das casas triplicaram, enquanto o crescimento dos salários não acompanhou esse aumento. Durante a pandemia, a redução das taxas de juros incentivou ainda mais a alta nos preços dos imóveis. Com o passar do tempo, muitos compradores aspiram retornar aos períodos com juros de 3% a 4% ao ano.

De acordo com uma pesquisa recente da Bankrate, mais da metade dos adultos americanos afirmaram que não se sentiriam confortáveis em comprar uma casa neste ano, independentemente das taxas de juros. Essa reação reflete um fenômeno conhecido como “efeito de bloqueio”, no qual muitos se sentem presos devido aos altos preços atuais do mercado imobiliário.