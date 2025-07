iPhone 15 de 128GB chega por 2.332 reais no Brasil

A operadora NTT tem um novo produto em destaque: o iPhone 15 na versão de 128GB. Este modelo está disponível com uma promoção chamada “5G WELCOME”. A NTT destaca que essa nova oferta inclui várias vantagens e pode ser adquirida por um preço inicial de 2332 ienes mensais.

A principal característica do iPhone 15 é a tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas, que oferece alta qualidade de imagem, além do processador A16 Bionic, proporcionando desempenho rápido e eficiente. O modelo também traz como novidade a conectividade USB Type-C, que simplifica a conexão com outros dispositivos.

Entre suas funcionalidades, o iPhone 15 se destaca pela câmera de 48 megapixels, permitindo capturar imagens com mais detalhes e qualidade. O aparelho também possui uma variedade de recursos de edição e personalização para fotos e vídeos, tornando-o atraente para os amantes da fotografia.

A operadora enfatiza que a resistência e durabilidade do aparelho foram aprimoradas, tornando-o uma opção sólida para quem busca um smartphone moderno e potente.

Consumidores interessados podem conferir as opções de compra diretamente nas lojas da NTT, onde mais informações sobre o produto e suas características estão disponíveis. As vendas começaram em 8 de julho de 2025, e a empresa espera que a nova linha alavanque suas ofertas no mercado.