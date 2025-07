Inflação nos EUA sobe novamente devido a tarifas de Trump

A economia dos Estados Unidos enfrentou uma contração no primeiro trimestre de 2025, surpreendendo analistas que esperavam um desempenho melhor. De acordo com o Escritório de Análise Econômica, o produto interno bruto (PIB) teve uma queda de 0,3% entre janeiro e março. Esse resultado marca a primeira redução na economia americana desde 2022 e é atribuído diretamente à guerra comercial iniciada pelo então presidente Donald Trump.

Trump se manifestou a respeito da situação, afirmando que o resultado não é de sua responsabilidade. Ele pediu paciência aos cidadãos e enfatizou que considera essa queda como um efeito das políticas do governo anterior de Joe Biden. O ex-presidente declarou que o mercado de ações sob sua administração desenvolverá melhor com o tempo, ressaltando que as tarifas que serão aplicadas em breve trarão resultados positivos. Ele também afirmou que muitas empresas estão retornando aos Estados Unidos e que o país experimentará um crescimento significativo no futuro. Segundo Trump, atualmente, a economia enfrenta números ruins como um legado da administração Biden, mas ele previu tempos melhores à frente.

A queda do PIB é uma desaceleração notável em comparação com o último trimestre de 2024, quando houve um crescimento de 2,4%. No ano anterior, 2024, a economia crescera 2,8%. Especialistas da área econômica já haviam alertado que 2025 não apresentaria os mesmos níveis de expansão.

É importante destacar que a economia dos Estados Unidos representa cerca de um sexto do consumo global, o que torna a queda do PIB um sinal preocupante para as projeções de crescimento em todo o mundo. Desde março, várias instituições financeiras internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial e o Federal Reserve, têm expressado preocupações sobre o risco de uma recessão tanto na economia americana quanto na economia global devido às políticas implementadas por Trump.