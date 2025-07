Imagem do Rubeus Hagrid por Nick Frost é divulgada pela HBO

A nova série de Harry Potter da HBO revelou uma imagem do ator Nick Frost, que interpretará Rubeus Hagrid. Na imagem, Frost aparece vestido com as roupas características do famoso guardião de Hogwarts, um papel que ficou marcante na memória dos fãs por causa da interpretação do falecido Robbie Coltrane nos filmes.

Essa imagem foi divulgada um dia após o primeiro retrato de Dominic McLaughlin como Harry Potter. A série está gerando grande expectativa e está programada para estrear em 2027. A produção da série começou recentemente nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, na Inglaterra.

Hagrid, o meio-gigante conhecido por seu amor por criaturas mágicas e sua lealdade a Dumbledore, é uma figura central em todos os livros da saga. Ele é um dos primeiros personagens a aparecer em “A Pedra Filosofal” e tem um papel importante como mentor e amigo do protagonista.

Nick Frost, conhecido por seu papel no filme “Hot Fuzz”, é uma das grandes adições ao elenco da série. Ele se junta a nomes como John Lithgow, que interpretará Dumbledore, Paapa Essiedu, como Severus Snape, e Janet McTeer, como Minerva McGonagall.

Além do anúncio de Frost, novos membros do elenco foram revelados, incluindo Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch e Anton Lesser como Garrick Ollivander.

Recentemente, também foram confirmados Lox Pratt como Draco Malfoy e Johnny Flynn como Lucius Malfoy. Outros membros da família Dursley foram definidos, com Bel Powley como Petunia e Daniel Rigby como Vernon Dursley. Katherine Parkinson interpretará Molly Weasley, mãe de Ron. Os três protagonistas da série serão os novatos McLaughlin, Alastair Stout como Ron Weasley e Arabella Stanton como Hermione Granger. A série pretende ser uma adaptação fiel dos livros e está sendo produzida sob a supervisão da autora J.K. Rowling, junto com uma equipe que inclui Francesca Gardiner, Mark Mylod, Neil Blair e David Heyman. A HBO planeja manter a série por uma década.