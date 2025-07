Heleninha pede um mambo caliente em Vale Tudo: compare as cenas

A ação da icônica novela “Vale Tudo” está de volta com um remake que reinterpreta uma das cenas mais marcantes da versão original. Em 2018, quando a novela foi reprisada no canal Viva, a personagem Heleninha, interpretada por Renata Sorrah, fez história ao pedir para o DJ tocar um “mambo caliente” em uma boate. Essa cena rapidamente se tornou um meme nas redes sociais, especialmente no Twitter.

No remake atual, essa famosa cena será exibida no episódio desta terça-feira (15), e os fãs estão ansiosos para ver como ela será adaptada. A novela original abordava temas como alcoolismo de maneira incisiva, e a cena em questão mostrava Heleninha, já embriagada, exigindo que a música mudasse. Ela gritava por um mambo e não hesitava em dançar de forma frenética na pista, até que, em um momento de embaraço, precisava da ajuda de William, um personagem que estava lá para apoiá-la em sua luta contra o vício.

No remake, o contexto muda um pouco. A nova Heleninha, interpretada por Paolla Oliveira, vai para uma festa de São João depois de descobrir que Ivan pediu a Raquel para empregar Bartolomeu na empresa onde trabalha. Ao chegar na festa, ela também se irrita com a música e faz seu pedido para o DJ, mas dessa vez será flagrada por César Ribeiro, personagem de Cauã Reymond, que está de volta ao Brasil. Ele grava um vídeo da cena e envia para outra personagem, Maria de Fátima.

Com essa nova abordagem, o remake promete trazer uma mistura de nostalgia e atualidade, mantendo a essência que fez a versão original tão popular entre os telespectadores.