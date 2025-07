Galaxy S25 Edge pode ter adiado lançamento do Galaxy S26+

A Samsung anunciou o lançamento do Galaxy S25 Edge, um modelo que marca uma mudança na estratégia da empresa sul-coreana. Apesar das incertezas iniciais em relação a essa nova abordagem, novas informações sugerem que o Galaxy S25 Edge pode ter um impacto significativo na linha Galaxy S26, especialmente ao substituir o modelo Galaxy S26+.

Rumores sobre a possível exclusão do modelo Plus da linha Galaxy S começaram a circular, mas muitos não levaram isso a sério. Contudo, um relatório recente indica que a Samsung decidiu que a nova série Galaxy S26 terá três modelos: o Galaxy S26, o Galaxy S26 Edge e o Galaxy S26 Ultra.

O Galaxy S26 deve ter uma tela de 6,27 polegadas, enquanto o Galaxy S26 Edge contará com uma tela de 6,66 polegadas. O modelo Ultra, por sua vez, deverá apresentar um display de 6,89 polegadas.

Para a produção das novas versões, a Samsung já fez contratos com empresas sul-coreanas DAP e Korea Circuit para desenvolver placas de circuito de alta densidade, essenciais para o funcionamento dos celulares. Essas placas são compostas por três substratos: Master, Slave e Interposer, totalizando nove componentes encomendados para os três novos modelos.

Outra empresa envolvida no processo é a chinesa FastPrint, que também está desenvolvendo placas para a série Galaxy S26, mas é considerada fornecedora de segunda linha devido à sua capacidade de produção limitada. FastPrint já havia fornecido placas para a Samsung no passado. As placas estão sendo fabricadas em sua planta em Pequim, que foi adquirida de uma empresa japonesa em dezembro de 2022.

O relatório ainda revelou que os novos modelos da série Galaxy S26 têm codinomes internos NPA1, NPA2 e NPA3. O modelo NPA2, que corresponde ao Galaxy S26 Edge, deve contar com uma câmera ultra-angular de 50MP. Historicamente, o modelo Plus incluía uma câmera telefoto, e é possível que o Galaxy S26 Edge também receba esse recurso.

Essas inovações e mudanças na linha Galaxy S26 ilustram a busca da Samsung por se destacar em um mercado competitivo, adaptando-se às preferências dos consumidores e às novas tecnologias.