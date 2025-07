Fisiculturista quebra mão em agressão à namorada; ela está na UTI

Uma jovem de 27 anos foi internada em estado grave em um hospital de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, após ser agredida. Ela apresenta múltiplos ferimentos no rosto, dificuldades respiratórias e se encontra intubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Informações sobre a evolução do seu estado de saúde ainda não foram divulgadas.

O principal suspeito do ataque, um fisiculturista, quebrou o osso da mão durante as agressões. O momento em que ele deixou o apartamento da vítima foi registrado por câmeras de segurança do condomínio. Nas imagens, observa-se que ele sai rapidamente após chegar ao local acompanhado da jovem, sem prestar socorro.

Na manhã seguinte ao crime, ele foi encontrado e detido por policiais militares na Avenida Presidente Wilson, em Santos, a mais de 70 quilômetros de distância do lugar onde a vítima foi abandonada. Sua prisão inicial por flagrante foi convertida em preventiva, ou seja, ele permanecerá preso enquanto o caso é investigado.

Durante uma audiência de custódia, um juiz destacou características como “covardia, descontrole emocional e periculosidade” para justificar essa decisão de manter o suspeito detido. De acordo com informações da polícia, o fisiculturista, identificado como Pedro, teria confessado o crime, alegando que agiu motivado por ciúmes, após ver conversas da mulher com outro homem em seu celular.

O caso agora está sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher de Santos.