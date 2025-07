Fase da Lua nesta sexta (11) e calendário lunar de julho

Minguante: Quando a Lua mostra uma aparência cilíndrica semelhante à letra D vista do Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte assemelha-se à letra C.

Crescente: Nesta fase, a Lua apresenta uma aparência semelhante a uma letra C, com luz refletida na metade oeste, observada do Hemisfério Sul. Já no Hemisfério Norte, parece um D.