Famílias falam sobre vítimas de tiroteio em igreja em Lexington

Em Lexington, Kentucky, uma tragédia abalou uma pequena comunidade religiosa após um tiroteio ocorrido durante o culto de domingo. Quatro pessoas foram atingidas por disparos, resultando na morte de duas delas, enquanto outras duas ficaram feridas.

As vítimas fatais incluem Beverly Gumm, de 72 anos, e sua filha, Christina Combs, de 32 anos. Nos momentos de violência, o pastor da igreja, Jerry Gumm, e seu genro, Randy Combs, foram feridos e atualmente estão hospitalizados. De acordo com relatos, a comunidade da Richmond Road Baptist Church é muito unida, com muitos membros se considerando como parte de uma grande família.

O atirador, identificado como Guy House, entrou na igreja exigindo ver uma mulher chamada Angel, irmã de Star Rutherford. Na tentativa de localizar Angel, House declarou que alguém teria que morrer e disparou. Star narra que sua mãe, Beverly, foi atingida no peito após tentar proteger Angel.

Familiar e conhecida por sua generosidade, Beverly Gumm dedicava seu tempo a ajudar os necessitados, incluindo a entrega de alimentos para pessoas em situação de rua e apoio a dependentes químicos. A comunidade está profundamente afetada pela perda de Beverly e Christina, reconhecendo o impacto que elas tiveram na vida de muitas pessoas.

Os envolvidos no caso estão sob cuidados médicos e a situação ainda está em desenvolvimento, com a polícia investigando o incidente para entender melhor o que motivou a ação de Guy House.