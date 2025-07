Dia do pecuarista e o impacto do bem-estar animal na produtividade

São Paulo/SP – No dia 15 de julho, comemora-se o Dia do Pecuarista, uma data que homenageia mais de 1,37 milhões de trabalhadores no Brasil. Esses profissionais são fundamentais para o cuidado com os rebanhos, a produção de alimentos e o fortalecimento da economia do país. Graças ao empenho desses pecuaristas, o Brasil se destaca como o maior exportador, o segundo maior produtor e o terceiro maior consumidor de carne bovina no mundo.

De acordo com uma análise da CNA/Cepea, a importância da atividade pecuária foi evidenciada pelo crescimento de 12,48% do PIB do setor em 2024, o que a torna um dos motores do agronegócio brasileiro.

A empresa Zoetis, reconhecida globalmente pela atuação em saúde animal, ressalta a necessidade de valorizar esses profissionais desde a base da produção. Um manejo eficiente é essencial para garantir a saúde dos animais, melhorar o desempenho produtivo e promover a sustentabilidade do setor.

O Brasil possuí o maior rebanho bovino do mundo, com cerca de 234 milhões de animais. Nesse contexto, os cuidados na fase de bezerros e no processo de cria e recria são cruciais para a produtividade futura do rebanho. O início da vida dos animais impacta diretamente no sucesso, tanto na pecuária de corte quanto na de leite. Investir em cuidados sanitários desde o nascimento é importante para prevenir doenças e assegurar crescimento saudável e longevidade produtiva.

Daniel Miranda, Gerente de Produto da Zoetis, destaca que "a saúde do rebanho começa no berço". Pecuaristas que planejam e protegem seus animais desde cedo contribuem para uma produtividade sustentável.

O manejo correto durante as fases de cria e recria é essencial para o desenvolvimento saudável dos rebanhos. Isso inclui cuidados com as vacas antes e depois do parto, a correta oferta de colostro e o acompanhamento dos bezerros nos primeiros dias de vida. Uma nutrição adequada, associada a protocolos de sanidade e bem-estar, é fundamental para garantir imunidade e crescimento adequado, além da adaptação segura após a desmama.

O papel dos pecuaristas é central nesse processo. Eles aplicam o conhecimento técnico na prática, identificam as necessidades do rebanho e tomam decisões que afetam diretamente os índices produtivos e o retorno econômico da fazenda. Valorizar esses profissionais é um passo importante para uma pecuária mais moderna e responsável.

Para apoiar esse trabalho, a Zoetis oferece soluções para prevenir doenças respiratórias, que são uma das maiores causas de perdas econômicas na pecuária jovem. A vacina intranasal Inforce® 3, por exemplo, é destinada a bezerros desde os primeiros dias de vida e age rapidamente contra infecções respiratórias. Outra solução, o Bovishield® Gold, fortalece a proteção na recria, essencial em momentos críticos como o desmame.

Com foco no apoio ao pecuarista, a Zoetis se compromete em cuidar da saúde animal e contribuir para uma pecuária cada vez mais eficiente e alinhada às boas práticas.