Conass discute desafios da saúde na Amazônia Legal em Belém

Em Belém, teve início nesta segunda-feira uma reunião da Câmara Técnica de Atenção à Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). O evento, realizado no Hotel Atrium Quinta de Pedras, reuniu secretários de saúde dos estados da Amazônia Legal, além de representantes do Ministério da Saúde e do Conass. O objetivo da reunião é discutir desafios e elaborar propostas para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) na região, levando em conta as particularidades locais.

Durante a abertura, o governador do Pará, Helder Barbalho, enfatizou a importância de realizar o encontro no Estado. Ele destacou que a integração entre municípios, estados e o governo federal é fundamental para promover ações eficazes na saúde pública. O governador também ressaltou que o encontro é um momento significativo para a saúde pública no Brasil.

A secretária de Estado de Saúde Pública do Pará, Ivete Vaz, comemorou a realização da reunião na Amazônia, sendo esta a primeira vez que um evento técnico desse porte ocorre na região. Segundo ela, a reunião é uma oportunidade estratégica para avançar em soluções para os desafios diários enfrentados na saúde, como a logística e a fixação de profissionais nas áreas mais remotas.

No primeiro dia de discussões, diversos temas foram abordados, incluindo o mapeamento da atenção especializada no SUS, as ações da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e cuidados em áreas fluviais. Experiências regionais foram trocadas, como a descentralização de cirurgias no Acre e a universalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Pará.

A presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Pará (Cosems-Pará), Jucineide Barbosa, abordou as dificuldades financeiras que os municípios enfrentam, muitas vezes dependentes de repasses governamentais, o que dificulta o acesso à saúde em regiões isoladas. Ela reforçou a importância de que o planejamento das políticas de saúde ouça as demandas dos estados e municípios.

O secretário-executivo do Conass, Jurandi Frutuoso, reafirmou que a reunião busca trazer à tona os desafios únicos da região Norte e criar estratégias integradas entre estados e o governo federal para resolvê-los. Representando o Conass, a secretária de Saúde do Amazonas, Nayara Matsudi, afirmou que o encontro é essencial para a formulação de políticas que respeitem as diversas realidades da Amazônia.

A secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Lucinha Tremembé, destacou a relevância do diálogo sobre as particularidades culturais da saúde indígena, visando melhorar a assistência para essa população. André Bonifácio, da Diretoria de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde, mencionou que as propostas que surgirem nesse encontro podem ter um impacto positivo não apenas para a Amazônia, mas também para outras regiões do Brasil.

A programação da Câmara Técnica continua nesta terça-feira, com uma reunião na Ilha do Combu em que serão compartilhadas experiências de sucesso. No último dia, os participantes farão uma visita técnica ao Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) em Belém, visando conhecer iniciativas que possam servir de modelo para outros estados.