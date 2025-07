Citi apresenta lucros acima das expectativas

O Citigroup, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, divulgou seus resultados do segundo trimestre na terça-feira e superou as expectativas dos analistas. O banco registrou um lucro por ação de US$ 1,96 e uma receita de US$ 21,67 bilhões, representando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. O crescimento do ganho de juros líquidos também foi significativo, subindo 12% para chegar a US$ 15,18 bilhões, também acima das previsões.

O Citigroup espera que, ao final do ano, sua receita total chegue a aproximadamente US$ 84 bilhões, que é um pouco acima da faixa anterior estimada de US$ 83,1 bilhões a US$ 84,1 bilhões. Além disso, o banco projeta um crescimento de juros líquidos de cerca de 4%, superior à previsão anterior que era de 2% a 3%.

Após a divulgação dos resultados, as ações do Citigroup subiram cerca de 1% nas negociações logo pela manhã. Desde o início do ano, as ações da instituição já haviam aumentado quase 25%.

No último trimestre, o Citigroup também registrou crescimento no setor de mercados e na receita de negociação de ações, continuando uma tendência observada no primeiro trimestre, na qual vários bancos superaram as expectativas, embora permaneçam cautelosos quanto à situação econômica nos próximos meses.

As ações do setor bancário ganharam impulso no final do mês passado, após a divulgação do teste de estresse anual do Federal Reserve, que mostrou que os grandes bancos do país possuem reservas financeiras suficientes para enfrentar uma possível recessão. Além disso, algumas instituições financeiras decidiram aumentar seus dividendos em resposta aos resultados positivos desses testes.

Outros grandes bancos, como Wells Fargo e JPMorgan Chase, também apresentaram seus resultados na terça-feira, e espera-se que mais instituições financeiras façam o mesmo ao longo da semana.