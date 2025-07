Celso Portiolli comenta sobre 11 de Setembro e relembra meme

O apresentador Celso Portiolli teve um momento inusitado no programa “Passa ou Repassa”, exibido no SBT no último domingo, 13 de julho. Durante uma rodada de perguntas, ele surpreendeu a todos ao ler uma questão sobre os atentados de 11 de setembro de 2001.

A pergunta era: “Qual foi a terceira torre do World Trade Center que desmoronou em 11 de setembro de 2001, mesmo sem ser atingida por um avião?” A questão desafiou os participantes, que estavam divididos em duas equipes formadas por cantores e influenciadores. Enquanto uma equipe contava com os cantores Danilo e Davi e a influenciadora Moranguinho, a outra tinha o cantor Naldo Benny, a atriz Carol Bresolin e o influenciador Marcelo Mesquita.

Nenhum dos participantes soube a resposta correta. Naldo Benny, no entanto, tentou arriscar uma opinião, expressando sua convicção de que não havia uma terceira torre, o que gerou um clima de dúvida e descontração.

Portiolli então esclareceu que a terceira torre, conhecida como Torre 7, tinha 47 andares e desabou devido a incêndios causados pelos destroços da Torre 1. O apresentador admitiu que também não sabia sobre a existência da Torre 7 e apenas conhecia as duas torres principais.

A situação fez com que Portiolli fizesse referência a um meme que circula na internet desde 2019, que o associa ao atentado de forma humorística. O meme começou com a criação de uma página no Facebook chamada “Celso Portiolli não tem nada a ver com o 11 de setembro”. Desde então, os internautas têm utilizado essa associação de maneira divertida. O apresentador aproveitou o momento para brincar: “Vamos parar de falar de mim, sou inocente, não tenho nada a ver com essa história”, o que gerou risadas entre a plateia.