Casa de ator combina charme histórico e design moderno

Bradley Cooper, conhecido ator de Hollywood, é o protagonista do filme “Pegando Fogo”, que será exibido na Sessão da Tarde da TV Globo, nesta terça-feira, 15. O filme é uma boa oportunidade para os fãs conhecerem um pouco mais sobre a vida do artista, incluindo detalhes sobre sua propriedade.

Cooper possui uma mansão em New Hope, na Pensilvânia, Estados Unidos. Essa casa no estilo fazenda é avaliada em aproximadamente 6,5 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 36 milhões de reais. A propriedade ocupa uma área de 13 hectares, oferecendo tranquilidade em um ambiente rural. Com 580 metros quadrados, a casa conta com sete quartos e seis banheiros. Além disso, possui um lago privativo que é perfeito para a prática de atividades ao ar livre, como caiaque e canoagem.

A casa original foi construída em 1704 e passou por uma restauração que preservou seu charme histórico, especialmente na parte externa. Um dos destaques da propriedade é um celeiro que foi mantido, conferindo uma estética rústica à mansão. A área externa é convidativa, apresentando uma área gourmet com um pátio de pedra, lareiras e paredes de pedra, ideal para receber amigos e familiares.

Internamente, o piso é todo em madeira de carvalho francês, e os tetos incluem vigas expostas, que trazem um toque rústico ao ambiente. A cozinha, por sua vez, foi modernizada, equipando-se com eletrodomésticos de última geração, bancadas em pedra polida e armários de estilo minimalista.

Além da casa na Pensilvânia, Bradley Cooper também possui outras propriedades de luxo em diferentes lugares dos Estados Unidos. Uma delas é uma cobertura em Manhattan, Nova York, que possui um design minimalista e janelas do chão ao teto, trazendo a luz natural para o ambiente.

Em Los Angeles, o ator tem uma mansão localizada no bairro de Pacific Palisades, adquirida por ele em 2007 por cerca de 4,7 milhões de dólares. Esta propriedade tem 320 metros quadrados e oferece uma vista deslumbrante para as colinas da cidade.

Por fim, Cooper também é proprietário de um bangalô de estilo espanhol em Venice, Califórnia, que apresenta uma arquitetura contemporânea, acrescentando variedade ao seu portfólio de imóveis.