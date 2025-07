Ator novo de Jennifer Lopez gera reação de Ben Affleck

Jennifer Lopez Atraída por Brett Goldstein em Novo Filme

Jennifer Lopez, que passou por um divórcio conturbado com Ben Affleck há um ano, parece ter reencontrado o amor. Rumores indicam que a atriz e cantora está se interesando por Brett Goldstein, seu colega de elenco no filme "Office Romance", que está sendo gravado no momento. O novo envolvimento de Lopez chamou a atenção, gerando reações do seu ex-marido.

Lopez e Goldstein foram inicialmente associados em setembro do ano passado, quando foi anunciado que estrelariam juntos a comédia romântica "Office Romance". Em abril deste ano, foram divulgadas fotos do set, mostrando Jennifer em um elegante traje branco, ao lado de Goldstein, que interpretará um advogado cativante na trama. Lopez interpreta Jackie, CEO de uma empresa com uma política rigorosa contra relacionamentos amorosos entre funcionários.

A história do filme coloca essa regra à prova quando o novo advogado entra em cena, levando a speculações sobre a química entre os atores. Fãs de Goldstein celebraram a notícia, relembrando que ele já havia expressado sua admiração por Lopez em seu podcast, onde declarou seu amor pela artista. Muitos usuários nas redes sociais ressaltaram que ele a considera uma das mulheres mais bonitas do mundo.

Com o projeto em andamento, o ator britânico e comediante de 44 anos, que ganhou notoriedade através da série "Ted Lasso", está vivenciando um momento de grande visibilidade. Goldstein também se destacou na indústria ao receber prêmios por seu trabalho e por seu filme, além de estrear como Hércules no universo da Marvel.

Enquanto isso, Ben Affleck, o ex-marido de Jennifer Lopez, expressou sua preocupação com Goldstein. Aparentemente, ele recomenda cautela a qualquer um que deseje se envolver com a artista. Ele mencionou que Jennifer tem padrões elevados e que não é fácil de lidar. Em uma declaração, Affleck desejou sorte a Goldstein, ressaltando que o estilo de vida de Lopez é desafiador.

Com a nova fase na carreira de Lopez e sua vida amorosa, os próximos capítulos prometem ser interessantes, tanto na tela quanto fora dela.