Arlindo Cruz passa por fase crítica e não responde a estímulos

O sambista Arlindo Cruz, de 66 anos, enfrenta um momento desafiador em sua saúde. Desde o dia 25 de março, ele está internado e, após sofrer um AVC em 2017, sua condição se tornou ainda mais preocupante. Ele lida atualmente com uma infecção causada por uma bactéria resistente, o que complicou seu quadro. Sua esposa, Babi Cruz, compartilhou informações sobre o estado de saúde do artista em diversas entrevistas e em entrevistas que fazem parte de sua biografia “O Sambista Perfeito”, escrita por Marcos Salles.

Babi comentou sobre a mudança no comportamento de Arlindo, que antes era uma presença vibrante, sempre segurando um copo ou biscoitos, mas que agora parece estar mais distante e concentrado em seu próprio mundo. Ela destacou que, apesar da gravidade da situação, ele está estável, mantendo os sinais vitais normais. No entanto, ele não responde a estímulos como costumava fazer.

Arlindo Cruz, uma referência do samba e do pagode moderno, chegou a ter alta médica no mês passado. No entanto, a família informou que a instalação dos equipamentos necessários para o cuidado em casa não foi concluída a tempo, resultando em uma leve piora em sua saúde.

Apesar das dificuldades, Babi mantém a esperança de que o artista retorne para casa em breve. Ela expressa sua fé, ressaltando que acredita que, com força e determinação, Arlindo conseguirá superar mais esse desafio em sua luta pela vida. Ao longo de sua carreira, ele já enfrentou mais de 30 pneumonias, e sua determinação continua a inspirar aqueles que o acompanham.

Arlindo Cruz é conhecido por clássicos como “O Show Tem Que Continuar” e “Meu Lugar”, além de ter feito parte do famoso grupo Fundo de Quintal. Sua trajetória na música brasileira é marcada por transformações de dor e alegria em canções que tocam o coração do público. A luta de Arlindo, tanto fora quanto nos palcos, continúa, reforçando sua importância na cena musical do país.