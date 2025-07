Apresentadora critica Bolsonaro dias após discurso a nordestinos

Elisa Veeck apresenta o ‘CNN Live’ e se destaca por gafe ao vivo

Elisa Veeck, apresentadora do programa ‘CNN Live’ na CNN Brasil, ganhou notoriedade nas redes sociais após cometer uma gafe ao vivo na terça-feira, 15 de julho de 2025. Durante uma discussão sobre o relacionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Elisa chamou Bolsonaro de "Bozo", o que gerou risos e chamou a atenção do público.

O termo "Bozo" é uma referência pejorativa utilizada para se referir a Bolsonaro, que surgiu durante a campanha de 2018. Ele remete ao famoso palhaço de um programa infantil da televisão, tornando-se uma crítica à imagem do ex-presidente.

Elisa não é estranha à repercussão. No início de julho, ela já tinha se destacado nas redes sociais ao fazer um discurso contra a xenofobia direcionada aos nordestinos. Suas declarações chamaram a atenção especialmente porque ela é natural do Rio Grande do Sul, um estado conhecido por suas particularidades e, por vezes, tensões em relação ao restante do Brasil.

A apresentadora ingressou na CNN Brasil em 2020, após uma passagem pela Rede Vanguarda, uma afiliada da Globo no interior de São Paulo. Seu início na televisão foi como atriz, quando interpretou Fran na novela ‘Chiquititas’, exibida pelo SBT, ainda criança, aos 10 anos. Elisa é conhecida por seu domínio em improvisos, carisma e credibilidade diante das câmeras.

A gafe ao vivo rapidamente se espalhou pelas plataformas digitais, fazendo com que o nome de Elisa fosse amplamente comentado.