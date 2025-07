‘Andor’ recebe 14 indicações ao Emmy, mas fica de fora de 2 categorias principais

Os fãs de Star Wars aguardaram três anos pelo retorno da série pré-sequência "Andor", e ela não decepcionou. Nesta manhã, a série foi indicada ao Emmy em 14 categorias, aumentando o total de suas nomeações para 22. A primeira temporada de "Andor" recebeu oito indicações em 2023.

Entretanto, a série ficou de fora de uma categoria importante, onde muitos esperavam que estivesse entre os indicados. Abaixo, segue a lista completa das indicações e ausências da série para os Prêmios Emmy de 2025.

Melhor Série Dramática: Nomeada

"Andor" foi nomeada na principal categoria em 2023, o que é um grande reconhecimento para a produção.

Melhor Ator em Série Dramática: Excluído

Diego Luna, que interpreta Cassian Andor, não foi indicado novamente, mesmo após seu desempenho destacado na primeira temporada. O ator ainda busca uma indicação por seu papel marcante.

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática: Excluída

Genevieve O’Reilly, que brilhou como Mon Mothma na segunda temporada, também não recebeu uma indicação. Muitos acreditavam que ela tinha boas chances de ser reconhecida com uma nomeação nesta categoria.

Melhor Ator Convidado em Série Dramática: Nomeado

O vencedor do Oscar, Forest Whitaker, foi indicado por reprisar seu papel como Saw Gerrera na segunda temporada. Esta é sua quarta indicação ao Emmy; ele já ganhou o prêmio em 2003 pela produção do filme para televisão "Door to Door".

Melhor Performance de Voz de Personagem: Nomeado

Alan Tudyk, que é a voz do droide K-2SO, também foi indicado na categoria de Melhor Performance de Voz de Personagem por retornar ao seu papel.

Melhor Roteiro em Série Dramática: Nomeado

Dan Gilroy, criador da série, recebeu sua primeira indicação de roteiro por "Andor". Na primeira temporada, Beau Willimon, criador de "House of Cards", também recebeu uma indicação.

Categorias Técnicas

"Andor" se destacou nas categorias técnicas, aumentando o número de indicações em relação à sua primeira temporada. A série foi nomeada em diversas áreas, como design de produção, direção de arte, cinematografia, figurinos, direção, edição, composição musical, músicas originais e letras, edição de som, mixagem de som e efeitos visuais.

Essas nomeações demonstram a força da série dentro do universo de Star Wars e sua capacidade de atrair atenção em várias áreas da indústria do entretenimento.