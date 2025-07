‘Andor’ entre séries canceladas e premiadas com indicações

Várias séries que chegaram ao fim recentemente foram homenageadas com indicações ao Emmy por suas últimas temporadas. Entre elas estão a série Andor, da Disney+, e Arcane, da Netflix, além da comédia de vampiros What We Do In The Shadows, da FX.

Andor recebeu 14 indicações para sua segunda e última temporada. Entre as indicações, estão as categorias de Melhor Série Dramática, Melhor Roteiro e Melhor Direção para uma Série Dramática. Esse número é maior do que o total de indicações da primeira temporada, que teve oito, incluindo as mesmas categorias.

Arcane, ambientada no universo de League of Legends, também encerrou sua trajetória após duas temporadas. Para a segunda temporada, a série recebeu duas indicações, um número inferior às cinco indicações da primeira temporada. No entanto, inclui novamente a nomeação para Melhor Programa de Animação. Arcane já havia conquistado esse prêmio em 2022, tornando-se o primeiro programa de streaming a vencer nesta categoria. Foram quatro vitórias em cinco indicações naquele ano.

A comédia de vampiros What We Do In The Shadows obteve seis indicações em sua sexta e última temporada, totalizando 35 indicações ao longo de sua trajetória. Isso inclui quatro indicações a Melhor Série de Comédia para as temporadas 2, 3, 5 e 6, além de sete indicações para Melhor Roteiro em Série de Comédia. A única vitória da série no Emmy até agora foi na categoria de Fantasia/Ciência-Ficção de Fantasia para Figurinos.

The Handmaid’s Tale, da Hulu, que foi a primeira série de streaming a ganhar o Emmy de Melhor Série Dramática, recebeu uma única indicação para sua sexta e última temporada. A indicação é para Cherry Jones, que já havia vencido o prêmio em 2019 por seu papel recorrente na série. Esse total está igual ao número de indicações da série em 2023 para a atriz Elisabeth Moss, que ganhou o Emmy em 2017 como Melhor Atriz em Série Dramática.

No total, The Handmaid’s Tale encerra sua trajetória com 77 indicações ao Emmy e 15 vitórias. As vitórias incluem categorias de Roteiro e Direção para uma Série Dramática, além de prêmios de atuação para quatro outros atores, além de Moss e Jones.

A comédia de mistério The Residence, da Netflix, que foi cancelada após uma temporada, recebeu três indicações ao Emmy, incluindo Melhor Atriz em Série de Comédia para Uzo Aduba. Essa é a sexta indicação de Aduba ao prêmio. Ela já ganhou um Emmy pela série limitada Mrs. America e duas vezes por Orange Is The New Black.

Outra série cancelada após uma única temporada, Étoile, um drama sobre balé criado por Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, recebeu duas indicações, incluindo uma para Melhor Coreografia.