Alex Atala compartilha experiência gastronômica com sangue selvagem

Jurado do ‘Chef de Alto Nível’ Compartilha Experiência Gastronômica no Japão

Alex Atala, renomado chef brasileiro e jurado do programa "Chef de Alto Nível" da TV Globo, compartilhou uma experiência gastronômica surpreendente que viveu durante sua visita ao Japão. Em uma recente entrevista ao programa "Roda Viva", ele relembrou um momento marcante em sua carreira relacionado a uma refeição que envolvia o consumo de sangue de cervo.

Durante o bate-papo, que durou quase duas horas, Atala discutiu vários aspectos de sua trajetória profissional, incluindo seu desejo de conquistar a terceira estrela Michelin para seu restaurante, o D.O.M. Este foi o primeiro restaurante brasileiro a receber uma estrela em 2015, e atualmente mantém duas. Além disso, ele destacou a importância dos ingredientes brasileiros e a riqueza da cultura local.

A conversa tomou um rumo mais ousado quando a jornalista Vivian Mesquita, do Estadão, perguntou sobre a experiência gastronômica mais estranha que ele já teve. Atala começou a narrar uma viagem feita há aproximadamente 15 anos ao Japão, onde foi convidado para um jantar em uma montanha. O evento tinha como objetivo celebrar iguarias locais que não são encontradas em restaurantes comuns.

Ele explicou que, no Japão, existe uma tradição peculiar envolvendo a tartaruga. De acordo com essa prática, os quelônios são consumidos de uma maneira que pode parecer inusitada para o ocidente. Atala revelou que, durante a refeição, o sangue do animal é coletado e diluído em saquê, servindo como uma bebida para os convidados. Surpreendentemente, ele comentou sobre o sabor singular dessa iguaria, confirmando que a experiência, embora desafiadora, foi marcante.

Essa história ressalta a diversidade das tradições alimentares pelo mundo e a disposição de Atala para explorar sabores e práticas culturais fora de sua zona de conforto.