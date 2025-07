Adolescência recebe 13 indicações ao Emmy, supera Baby Reindeer

A série “Adolescência”, da Netflix, alcançou grande sucesso e agora está concorrendo a 13 indicações ao Emmy, tornando-se a segunda série de língua inglesa mais popular da plataforma. Entre os indicados estão os atores Stephen Graham, Erin Doherty, Owen Cooper, Ashley Walters e Christine Tremarco. A produção também foi nomeada na categoria de Melhor Série Limitada ou Antológica.

Jack Thorne, co-criador da série, disputará o prêmio de Melhor Roteiro para Série Limitada ou Filme, enquanto Philip Barantini foi indicado na categoria de Melhor Direção.

A trama da série, estrelada por Graham, Doherty e Cooper, é apresentada em um único plano sequencial. Ela aborda a vida de um jovem chamado Cooper e sua família após ele ser acusado de assassinar uma adolescente. O programa gerou um debate global sobre o impacto das redes sociais e a masculinidade entre os jovens. No Reino Unido, “Adolescência” se tornou um conteúdo obrigatório nas escolas.

Produzida pela Plan B, de Brad Pitt, junto com Warp Films e Matriarch Productions, a série tinha expectativas altas para a temporada de premiações. Um comparativo recente do Reino Unido é a série “Baby Reindeer”, também da Netflix, que no ano passado recebeu 11 indicações ao Emmy, ganhando seis delas, incluindo as de ator principal e atrizes coadjuvantes.

De acordo com a Netflix, a primeira temporada de “Adolescência” foi assistida 142,6 milhões de vezes, ocupando o segundo lugar na lista das dez mais assistidas, atrás apenas de “Wednesday”. Os produtores Dede Gardner e Jeremy Kleiner estão em conversas iniciais para a possibilidade de uma segunda temporada.

Programas britânicos como “The Crown” e “Fleabag” têm se destacado nas premiações ao longo da última década. A série “Adolescência” pode contribuir para essa tendência durante a cerimônia do Emmy, que ocorrerá no dia 15 de setembro. Outros nomeados britânicos este ano incluem Gary Oldman por sua participação em “Slow Horses”.