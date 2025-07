A importância da data para saúde e masculinidades

No Brasil, o Dia do Homem é celebrado em 15 de julho e foi criado em 1992 pela Ordem Nacional dos Escritores. A finalidade dessa data é promover a saúde do homem e aumentar a conscientização sobre questões relacionadas a esse tema.

Embora o Dia Internacional do Homem seja comemorado em 19 de novembro, o Dia do Homem no Brasil ganhou destaque nas campanhas de saúde, especialmente em um momento em que as masculinidades estão sendo reavaliadas. A proposta é desconstruir estereótipos, incentivar hábitos saudáveis e destacar a importância do cuidado emocional e médico para os homens. Essa abordagem busca derrubar a ideia de que apenas as mulheres precisam desse tipo de acolhimento, além de reduzir a pressão sobre os homens para que mantenham uma virilidade que pode ser prejudicial.

A escolha das datas reflete intenções diferentes. O Dia do Homem no Brasil visa estimular a saúde masculina, enquanto o Dia Internacional do Homem, que surgiu inicialmente na antiga União Soviética através do governo de Mikhail Gorbachev, foi uma homenagem a figuras históricas. Posteriormente, foi formalizado em 1999 pelo Dr. Jerome Teelucksingh, em Trinidad e Tobago, com apoio da ONU e da Unesco, focando na saúde e bem-estar dos homens.

Embora nenhuma das duas datas tenha reconhecimento oficial da ONU, elas promovem importantes discussões sobre saúde física e mental, equidade de gênero e paternidade ativa. É um momento para entender a realidade dos homens, que têm uma expectativa de vida menor do que as mulheres e são mais afetados por acidentes fatais. Além disso, muitos deles têm dificuldade em buscar atendimento médico preventivo.

Campanhas como o Novembro Azul ajudaram a reforçar essa mensagem, mostrando que a saúde do homem abrange muito mais do que apenas o exame de próstata. Manter um check-up regular, monitorar colesterol, pressão arterial, saúde mental, alimentação e estilo de vida são componentes essenciais para garantir uma vida saudável.