Webtoon com quase 1 bilhão de views é cancelado por plágio

Recentemente, o manhwa Wind Breaker, um dos mais populares da plataforma Webtoon, foi cancelado. A novidade foi anunciada de forma surpreendente pelo autor, Jo Yong-seok, e pela equipe da Webtoon, que se dirigiram aos fãs por meio de uma mensagem especial no último capítulo da série. Este cancelamento ocorreu após a descoberta de vários casos de plágio dentro da obra.

O autor admitiu as alegações de plágio e se desculpou sinceramente com seus seguidores e com a plataforma Webtoon. Wind Breaker, que esteve em publicação por mais de dez anos, conquistou milhões de fãs e rapidamente se tornou uma das melhores histórias do gênero esportivo.

A decisão de cancelar a série gerou reações de descontentamento e confusão entre os amantes da história, que expressaram suas opiniões em diversas redes sociais. A comunidade de fãs ficou dividida, com muitos demonstrando sua frustração e tristeza pela interrupção de uma história que fez parte da vida de muitos.

Wind Breaker era reconhecido por sua narrativa envolvente e pelos personagens cativantes, tornando-se uma referência entre os manhwas esportivos. A noticia do cancelamento foi um ponto de virada que deixou tanto os fãs quanto o autor em um momento de incerteza, refletindo o impacto que essa decisão gerou sobre a base de leitores.