Unión estreia no torneio buscando vitória contra Estudiantes

O Unión iniciará sua participação no Torneio Clausura ao receber o Estudiantes nesta segunda-feira, às 21h15. Para o Unión, este torneio é crucial, pois a equipe busca garantir sua permanência na divisão.

O desempenho do time no primeiro semestre foi abaixo das expectativas, terminando na última posição de sua chave. Por essa razão, é imprescindível que o Unión some pontos rapidamente, e a partida contra o Estudiantes representa uma chance importante para melhorar sua posição na tabela.

O técnico Leonardo Madelón escalará o mesmo time que venceu o Rosario Central na Copa Argentina, garantindo a classificação para as oitavas de final. Na semana anterior, os jogadores Mauricio Martínez e Franco Fragapane treinaram de forma diferenciada, mas conseguiram se recuperar a tempo e estarão em campo.

Do lado do Estudiantes, o treinador Eduardo Domínguez não poderá contar com Gabriel Neves, que será substituído por Gonzalo Piovi. Outra disputa é a vaga entre Leandro González Pirez e Facundo Rodríguez.

A escalação do Unión para a partida será: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Valentín Fascendini e Masteo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez e Franco Fragapane; Lucas Gamba e Cristian Tarragona. O técnico é Leonardo Madelón.

Já o Estudiantes contará com: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez ou Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar; Thiago Palacios, Cristian Medina, Facundo Farías; e Guido Carrillo. O técnico é Eduardo Domínguez.

A arbitragem da partida ficará a cargo de Fernando Espinoza.