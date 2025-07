SSPDS intensifica segurança e serviços na ExpoCrato 2025

Operação de Segurança na Expocrato 2025

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) está preparada para garantir a segurança do público durante a Expocrato 2025, que ocorre de 11 a 20 de julho. Para isso, foi elaborado um plano operacional envolvendo várias forças de segurança.

Mais de 200 policiais militares estarão de patrulha diariamente por toda a área do evento. O policiamento será reforçado nas proximidades do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, com a presença de agentes em viaturas, motocicletas e na cavalaria.

As ações de segurança envolverão a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A operação será liderada pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS. Também receberá suporte da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

Halley Filho, coordenador da Copol, ressaltou que o plano é abrangente, com ênfase no policiamento ostensivo durante os dias de maior movimento. Serão utilizadas câmeras de monitoramento e, caso ocorra algum crime, uma equipe investigativa estará pronta para agir. A polícia também realizará iniciativas no programa Meu Celular e no espaço Tenda Lilás, onde apresentarão os serviços realizados diariamente. A Pefoce ainda fará a emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN) no local.

No estande das Forças de Segurança, que estará localizado dentro do Parque de Exposições, a Polícia Civil oferecerá ações educativas e atendimento ao público. Um total de 140 policiais civis trabalharão no evento, distribuindo panfletos sobre crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, além de prestar orientações sobre questões de homofobia e Lgbtfobia.

A Polícia Militar, com mais de 1.750 integrantes, será responsável pelo policiamento preventivo e repressivo durante as festividades, garantindo a segurança dos visitantes.

Os bombeiros militares estarão posicionados estratégicamente na entrada principal do evento, prontos para agir em casos de incêndio ou controle de pânico, utilizando viaturas adequadas conforme a demanda.

A Perícia Forense também estará presente, prestando auxílio nas ocorrências e oferecendo serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no estande das Forças de Segurança. Além disso, a equipe compartilhará informações sobre sua atuação para o público.