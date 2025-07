Sergio Leite, ex-presidente da Usiminas, morre aos 74 anos

Sergio Leite de Andrade, ex-presidente da Usiminas e importante figura da indústria siderúrgica brasileira, faleceu nesta segunda-feira, 14 de agosto, em Belo Horizonte. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Leite dedicou quase 50 anos de sua vida ao setor de aço, construindo uma carreira sólida na Usiminas, onde trabalhou desde 1976. Ele foi presidente da companhia de 2016 a 2022 e, até seu falecimento, ocupava a vice-presidência de assuntos estratégicos e integrava o conselho de administração. Entre 2022 e 2023, ele presidiu o colegiado.

Atualmente, Leite presidia o conselho do Instituto Aço Brasil, entidade que representa as empresas do setor no país. Ele fazia parte do conselho diretor desde 2009, além de ter exercido a função de vice-presidente em duas gestões: de 2016 a 2018 e de 2022 a 2024. Seu primeiro mandato como presidente do conselho ocorreu entre 2018 e 2020, e, durante sua trajetória, Leite se destacou por sua visão estratégica e perfil conciliador.

Formado em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Leite também tinha mestrado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de suas funções na Usiminas e no Instituto Aço Brasil, ele era presidente do conselho diretor da Associação Brasileira de Metalurgia e Minerais (ABM) e membro do conselho estratégico da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG).

Em nota de pesar, a associação do setor reconheceu o legado de competência e o compromisso de Sergio Leite com a indústria do aço, ressaltando sua trajetória profissional admirável. O presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, comentou sobre a perda, destacando-o como um líder incansável cujo trabalho contribuiu para o desenvolvimento e competitividade da indústria brasileira.

Marcelo Chara, atual presidente da Usiminas, também prestou sua homenagem, mencionando o impacto que Leite teve na vida das pessoas da empresa e nas comunidades onde atuou, especialmente em Ipatinga, Minas Gerais. Chara expressou sua gratidão pelo aprendizado que teve ao longo dos anos de trabalho conjunto com Leite.