SBT anuncia programa ameaçado por Pablo Marçal

Após uma série de controvérsias envolvendo Pablo Marçal, a estreia do programa “No Alvo” no SBT continua sem uma data definida. O ex-coach Pablo Marçal, que foi escolhido para ser o primeiro entrevistado da atração, tentou impedir a exibição acionando a Justiça. No entanto, parece que essas tentativas não foram eficazes.

Marçal, que já havia sido candidato a prefeito de São Paulo, apresentou uma notificação extrajudicial à emissora, alegando que se arrependeu de ter assinado um documento que permitia o uso de sua imagem por tempo indeterminado. A informação sobre o impasse foi divulgada inicialmente em um veículo de comunicação.

Em uma gravação do programa “Turma do Ratinho”, o apresentador Ratinho comentou que Marçal estava buscando uma ordem judicial para barrar a veiculação do programa. Segundo os comentários, há uma liminar que poderia impedir a sua exibição, mas os advogados do SBT estão trabalhando para reverter essa situação.

Por outro lado, durante o programa “Fofocalizando”, o diretor Marcelo Esquilo Lima, que está à frente tanto da atração vespertina quanto do “No Alvo”, anunciou que o programa está programado para ir ao ar na noite desta segunda-feira. Ele mencionou que teve conversas com a equipe jurídica do SBT e expressou otimismo em relação à estreia.

Embora o assunto tenha gerado bastante discussão, o SBT decidiu não se pronunciar publicamente sobre o caso.