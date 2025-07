Sana 2025 parte 2 promete reunir 100 mil geeks no Ceará

O Sana 2025, considerado o maior evento geek do Norte e Nordeste, acontece em sua segunda edição deste ano, de 18 a 20 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Espera-se atrair um público de 100 mil pessoas durante os três dias do festival. Celebrando 25 anos de história, o Sana traz uma programação diversificada com atrações nacionais e internacionais, estandes, campeonatos, shows e conteúdos exclusivos.

O evento destaca sua pluralidade, reunindo diferentes gerações em torno da cultura geek, pop e oriental. A programação deste ano foi elaborada para equilibrar atrações nostálgicas e clássicas, que dialogam com o público mais velho, com conteúdos voltados para as novas gerações. Isso inclui temas como K-Pop, competições de cosplay e desafios de games, além da presença de influenciadores digitais.

As instalações do evento contam com salas temáticas, áreas de games, esculturas e espaços interativos, pensados para proporcionar entretenimento para famílias e grupos de amigos. Entre os convidados deste ano, destacam-se os atores Tom Welling e Erica Durance, conhecidos por seus papéis como Clark Kent e Lois Lane na série "Smallville". Eles participarão de painéis e sessões de autógrafos com seus fãs.

Outros destaques da programação incluem o humorista Lucas Inutilismo, o comediante Diogo Defante e a cantora japonesa Ayumi Miyazaki, além de dubladores de "Demon Slayer" e criadores de conteúdo nas redes sociais.

Os ingressos para o Sana 2025 já estão à venda e podem ser adquiridos através do site oficial.

